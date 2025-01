Jovem que teve transplante de medula óssea negado passa pela primeira fase do transplante / Crédito: Reprodução/Laís Carvalho

“É o começo do fim. O começo do fim da minha luta contra o câncer”, disse Laís Carvalho, ao descrever o momento em que finalmente iniciou o transplante de medula óssea, o procedimento que pode lhe trazer a tão sonhada cura. Aos 32 anos, Laís, natural de Recife e residente em Fortaleza, enfrentou não apenas o Linfoma de Hodgkin em estágio avançado, mas também a burocracia e as barreiras impostas pelo plano de saúde. Diagnosticada em abril de 2023 com linfoma, Laís passou por diversas fases de tratamento, incluindo quimioterapia e imunoterapia, até que chegou ao estágio de realizar o transplante. Contudo, o processo foi marcado por batalhas judiciais contra o plano LIV Saúde.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eles me acusaram de doença preexistente, mesmo eu tendo contratado o plano em março e descoberto o câncer em abril. Foi uma luta exaustiva para provar que eu tinha direito ao tratamento”, disse Laís.

Após essa etapa, Laís recebeu alta e está em casa, em um período de recuperação antes de enfrentar a fase mais delicada: a quimioterapia em alta dosagem e a infusão da medula. “Agora, estou na pausa, que dura de 7 a 10 dias. Esse momento é para me nutrir bem e me preparar para o próximo passo. Sei que será difícil, mas confio muito na equipe médica e em Deus. Eu acredito que vai dar tudo certo”, ressaltou. Jovem teve de enfrentar batalha judicial contra plano de saúde Para chegar até o momento de iniciar o transplante de medula óssea, Laís teve que enfrentar uma batalha judicial contra o plano de saúde, que inicialmente negou tanto o transplante quanto exames fundamentais, como o PET-CT.

Ela conta que foi chamada à sede do plano e pressionada a assinar um termo admitindo a doença preexistente. "Eles me colocaram em uma sala com duas pessoas dizendo que, se eu não assinasse, o plano poderia rescindir o contrato e eu ficaria sem assistência. Eu estava frágil emocionalmente, acabando de sair de quimioterapias. Chorando, acabei assinando”, contou. Com ajuda de um advogado especializado, Laís conseguiu reverter a situação na justiça. Porém, mesmo após liminares favoráveis, o plano ainda demorou para cumprir as ordens judiciais. Durante esse tempo, Laís precisou buscar ajuda por meio de vaquinhas e rifas para arcar com tratamentos de alto custo, como a imunoterapia, pois cada dose custava R$ 40 mil.