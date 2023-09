Ceará completa 15 anos de transplantes de medula óssea gratuitos

Imagem de apoio ilustrativo (homem doando sangue). Hemoce é a única unidade pública de saúde a realizar o transplante de medula óssea no Ceará Crédito: AURÉLIO ALVES

Esse foi o caso de Erisleudo, 37, natural da cidade de Quixeré, a 201 km de Fortaleza, e transplantado em 2014, a partir da doação do irmão. Nove anos após a operação, o cearense agradece a nova oportunidade de seguir seus objetivos. “Primeiramente, o que eu tenho é que agradecer a Deus, né? Depois, a equipe médica, meu irmão e todos que me apoiaram [...] O meu transplante em si, se eu fosse pagar, eu não tinha condições”, conta o agricultor. Homem de fé, ele também incentiva pessoas que estejam passando pelas dificuldades impostas por doenças. “Eu sou prova viva. O que eu tenho para dizer é que você nunca desista dos seus sonhos. Se você tem fé que vai dar certo e que você vai viver, vá em frente que você consegue. A fé move montanhas”, acrescenta. Para o coordenador do núcleo de medula óssea do Hemoce, Fernando Barroso, o caso de Erisleudo é mais um exemplo da eficácia e da importância do acesso da população a esse serviço. “Ter isso dentro de um serviço público, disponível para a população, é o que nos orgulha muito, porque é um serviço de muita qualidade, que tem resultados comparados aos melhores hospitais do Brasil e do mundo, públicos e privados”, conta o também professor do curso de Medicina da UFC. De acordo com ele, um dos mais significativos resultados dessa parceria aconteceu em 2020, em meio à pandemia de Covid-19, quando o HUWC teve o sétimo maior número de operações realizadas (52) entre entre 120 hospitais transplantadores de todo o País.

Para melhorar ainda mais esses resultados, a administração do HUWC informou esperar a conclusão do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh, que irá dispor de 180 novos leitos para a população, entre eles os destinados aos TMOs. O projeto consiste em quatro obras, que estão em andamento até os dias atuais. O POVO procurou o Hospital para consultar o período de entrega das obras e aguarda resposta.

Como ser um doador de medula óssea

Todo o trabalho realizado pelo Hemoce e pelo HUWC depende diretamente da colaboração de doadores voluntários. O gesto é feito a partir de um cadastro que pode ser realizado em qualquer sede ou ação externa do Hemoce, onde será necessário apresentar apenas um documento com foto.

Para participar da rede de doadores, é necessário cumprir alguns critérios, como ter entre 18 e 35 anos e não possuir histórico de câncer. No cadastro, serão coletadas informações em um formulário, além de um número de telefone e uma amostra de sangue do candidato para a realização de testes. Segundo a diretora-geral do Centro, Luciana Carlos, esse simples ato pode representar uma grande diferença na vida dos pacientes. “A possibilidade de fazer um transplante de medula muitas vezes é a única chance de tratamento para os pacientes. Encontrar esse doador compatível rapidamente, em um momento certo, é crucial, e a gente só consegue fazer isso a partir deste cadastro”, explica. Hoje, o Hemoce é a única unidade pública a realizar o transplante no Estado, que só dispõe do serviço em outros quatro hospitais da rede privada. No evento, a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, comentou a possibilidade de uma nova sede desse serviço, desta vez de competência estadual.