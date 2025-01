Sob alerta, Ceará registra chuvas em mais de 120 municípios nesta terça-feira

Alerta para "Chuvas Intensas" no Ceará deve acabar nesta terça-feira, 14 / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará registrou chuva em 127 municípios na manhã desta terça-feira, 14, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Na tarde dessa segunda-feira, 13, o órgão havia emitido um alerta, junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de “perigo” e “perigo potencial” de chuvas intensas para 71 municípios do Estado. O município de Granja, no Litoral Norte do Ceará, registrou o maior acumulado entre a madrugada e a manhã, com 77mm. No Litoral de Fortaleza, o município de Maranguape atingiu um acumulado de 75mm. Em Fortaleza, até as 8h56, foi registrada preciptação de 23mm no bairro Maraponga.

De acordo com a Funceme, a previsão para a manhã é de céu nublado com chuva no Cariri, Sul do Sertão Central e Inhamuns, no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.

Nas demais regiões do Estado, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva isolada. Durante a tarde, a expectativa é de céu parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões do Ceará. De acordo com o relatório emitido pela pasta na tarde de segunda, 13, a previsão é que todas as regiões apresentem chuvas ao longo do dia. Os maiores acumulados devem ser esperados para a faixa litorânea, para as regiões de serra (Ibiapaba, Maciço de Baturité e Cariri) e para o sul do Sertão Central e Inhamuns.

Alerta para “chuvas intensas” Com previsão para acabar nesta terça-feira, 14, o Inmet informa que o alerta para o volume de chuvas em casos de “perigo” pode atingir entre 30 e 60mm/h, ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 e 100 km/h. Durante esse período, o órgão informa que pode haver risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Para os casos de “risco potencial”, as chuvas costumam variar entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm/dia. Já os ventos também são intensos, com variações entre 40 e 60 km/h. Os risco de corte de energia, descargas, alagamentos e quedas de galhos de árvores são baixos.