Ceará recebe novo alerta para chuvas intensas de risco médio a alto até quarta-feira, 15

Ceará recebe alerta de chuvas intensas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará está com um novo alerta para chuvas intensas, com risco médio a alto. O aviso, emitido pela Funceme nesta terça-feira, 14, segue em vigor até as 23h de quarta-feira, 15. De acordo com a Fundação, durante o período, as chuvas podem ser acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Na segunda-feira, 13, outro alerta já havia sido emitido, com 71 cidades cearenses com "perigo" e "perigo potencial".

O aviso meteorológico aponta risco médio de chuvas no Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e parte da Região Jaguaribana, com probabilidade de chuva intensa entre 41% e 70%. A região pode sofrer chuvas fortes, além de possíveis descargas elétricas e rajadas de vento.