Ceará: escolas de ensino médio da rede estadual no Interior iniciam matrículas de novatos

Solicitações de inscrição na rede pública de ensino para os alunos novatos do Interior devem ser feitas presencialmente a partir desta terça-feira, 14. Em Fortaleza, o pedido pode ser feito pelo Sistema Online de Matrícula

A etapa de matrícula da rede pública de ensino destinada aos alunos novatos do Interior iniciará nesta terça, 14. Inicialmente, as escolas atenderão, nos dois primeiros dias, os estudantes com deficiência. A partir de quinta-feira, 16, inicia o atendimento aos demais ingressantes.

É necessário comparecer presencialmente para realizar a matrícula na unidade de ensino pretendida.