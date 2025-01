Profetas da Chuva apontam "inverno muito bom" para 2025no Ceará

Encontro dos Profetas da Chuva: Tradição Popular e Herança Cultural no Sertão Central / Crédito: Samuel Setubal

O 29º encontro de Profetas da Chuva ocorreu neste sábado, 11, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Quixadá, a 169,61 km de Fortaleza. A ação tem como objetivo valorizar os conhecimentos populares e divulgar as profecias sobre a quadra chuvosa no Estado em 2025. Ao todo, participaram 31 profetas e profetisas. Principalmente oriundos da região de Quixadá, sertões do Ceará e Vale do Jaguaribe. Também estiveram presentes profetas do Piauí. A programação cultural também contou com atrações musicais, plantio de mudas no Jardim dos Profetas e homenagens a personalidades da cultura, saneamento básico, recursos hídricos e agricultura.

Grande parte dos profetas está otimista com a próxima quadra chuvosa e apontam chuvas pontuais para os meses de janeiro e fevereiro, com um maior fluxo em março e abril.

Idealizado em 1996 pelo colaborador da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), Helder Cortez, 57, o encontro representa o resgate de uma cultura que, de acordo com ele, “só tem no Nordeste brasileiro”. Segundo Helder, há uma lei que reconhece as previsões dos profetas. Sancionada em 2019 pelas autoridades locais, a Lei 16.919 institui o segundo sábado de janeiro como o Dia Estadual dos Profetas da Chuva no Calendário Oficial de Eventos do Ceará. “Nós vamos fazer e mostrar para toda a cidade e à juventude a importância dos profetas para a região. No passado não existia meteorologia. Quem fazia a informação de clima para os grandes empresários eram os profetas da época”, explica ao O POVO.

“Vamos ter um inverno muito bom”, afirma profeta Filha de Francisco Leite Alves e Maria Angélica Alves de Souza, a profetiza Maria Lourdes Leite Lemos, 87, conta que iniciou com as previsões desde muito nova, aos cinco anos de idade. “Meu pai sempre dizia ‘minha filha, vamos fazer as profecias de 13 de dezembro, dia de Santa Luzia’. Era uma taubinha com pedras de sal para se começar de janeiro até julho. Se aquelas pedrinhas de sal desmanchassem todinhas, que molhasse a taubinha, aí seria um bom inverno”, explica. Para o profeta mais velho do evento, José Célio de Assis, 97, a previsão para o inverno é a “melhor possível”. “O inverno pesa mais aqui [no Ceará] em março e abril, em janeiro e fevereiro são chuvas esparsas. Vamos ter um inverno muito bom”.

O agricultor explica que adquiriu experiência observando os ventos ao longo dos meses. “Enquanto o vento do Aracati cai, não se firma o inverno e ele ainda está caindo”, afirma o idoso. O diretor das unidades de negócio do interior da Cagece, Carlos Salmito, explica que o evento é importante para manter a cultura popular viva: “A gente vê que enquanto a gente consegue mobilizar esses profetas e não deixar isso morrer,” Segundo ele, com as previsões dos profetas, é possível fazer um melhor planejamento para o ano. “ O Ceará vai ficar tranquilo, pelo menos é o que tudo indica, né? As chuvas [estão] dentro da normalidade para melhor, não é?. Espero que todos estejam corretos, tanto a ciência quanto a cultura”, finaliza.



(Com informações da repórter Lara Vieira - enviada a Quixadá)



