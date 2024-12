Chuva no CE: o que fazer se eletrodoméstico queimar por queda de energia?

Neste caso, os consumidores devem entrar em contato com a companhia de energia elétrica para pedir o ressarcimento de danos.

Oscilação e quedas de energia podem ocorrer com mais frequência durante o período chuvoso e causar danos aos aparelhos eletrodomésticos .

No Ceará, os clientes devem procurar a Enel , empresa que presta este serviço no estado, como determina a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) por meio da Resolução nº1000/2021.

No entanto, é preciso estar atento aos requisitos, prazos e como realizar a solicitação de ressarcimento. Veja abaixo como fazer.

Como solicitar ressarcimento de eletrodoméstico com a Enel Ceará?



Para solicitar a indenização por danos elétricos, entre em contato com a Enel pelo telefone 0800 285 0196, no site enel.com.br ou em alguma loja de atendimento.



Só serão aceitas as solicitações realizadas até 90 dias corridos após a provável data de ocorrência do dano elétrico no equipamento.