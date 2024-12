Chuva intensa atinge o Cariri; Missão Velha registra maior volume

Juazeiro do Norte teve problemas no trânsito / Crédito: FÁBIO LIMA

A madrugada desta quinta-feira, 5, foi de chuvas intensas em diversas cidades do Cariri. Em Missão Velha, ocorreu o maior volume da região, com 38 milímetros (mm), de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Aurora também apresentou um acumulado expressivo, com 35 mm, seguida por Farias Brito, que registrou 25 mm. Já em Juazeiro do Norte, o índice foi menor, com 11 mm, mas resultou em impactos no trânsito e na mobilidade urbana.

Juazeiro do norte enfrenta transtornos no trânsito O município de Juazeiro do Norte enfrentou diversos problemas, principalmente no trânsito. Alagamentos foram registrados em pontos críticos da cidade, como na avenida Castelo Branco, próximo à rua José Marrocos.