Obras de esgotamento sanitário são autorizadas em 17 municípios com investimento de R$ 520 milhões

O governador Elmano de Freitas assinou ordem de serviço para obras de esgotamento em 17 municípios / Crédito: FÁBIO LIMA

O Governo do Ceará autorizou o início das obras de execução, manutenção e ampliação do sistema de esgotamento sanitário em 17 municípios. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Elmano de Freitas na manhã desta sexta-feira, 3. As intervenções fazem parte de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e a empresa Ambiental Ceará.

Os serviços incluem a implantação de 367 quilômetros (km) de rede de esgoto, além da construção de três estações de tratamento e 38 estações elevatórias, que irão realizar o bombeamento do esgoto. O valor total do investimento nas obras é de R$ 520 milhões.

Os serviços contemplam os municípios que integram o Bloco 1 do projeto. São eles: Pacatuba, Pacajus, Nova Olinda, Missão Velha, Maranguape, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Itaitinga, Horizonte, Guaiuba, Farias Brito, Eusébio, Chorozinho, Caucaia, Cascavel e Aquiraz. Também está incluído na etapa o município de Fortaleza, que integra o Bloco 2 da PPP. “É um trabalho que garante emprego, infraestrutura para nossas cidades e garante saúde pública para o nosso povo. Porque você deixa de ter aquele esgoto a céu aberto e ao mesmo tempo melhora a estrutura das cidades, seja do ponto de vista do cidadão que utiliza essas ruas, seja para o turista que visita essas cidades”, afirmou Elmano na solenidade de assinatura da ordem de serviço, no Palácio da Abolição.

As obras estão programadas para iniciar ainda em janeiro em 12 cidades. Outras cinco começarão em fevereiro. A previsão de conclusão, conforme o governador, é até setembro. “São obras que nós vamos buscar celeridade. É claro que isso tem a ver como é que vai ser o período de chuvas, isso facilita ou dificulta o andar da obra”, disse. Três cidades tem rede de esgoto inexistente Em Fortaleza, as obras serão iniciadas em fevereiro, com investimento de R$ 88 milhões. A estimativa é de que o esgotamento beneficie 13.953 moradores do bairro Granja Lisboa.