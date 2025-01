Calor no Ceará: Barro, no Cariri, atinge 39,5°C; confira maiores temperaturas

O município de Barro, na região do Cariri, atingiu 39,5°C neste sábado, 4. Foi a maior temperatura registrada no Ceará , conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Também estão entre as cidades com maiores marcas Alto Santo (37,6), Parambu (37,5), Iguatu (37,5) e Tejuçuoca (37,3). Fortaleza atingiu os 32,8 C às 13 horas desta tarde.

Previsão do tempo

Apesar da previsão de altas temperaturas continuar, com máximas de até 39°C em alguns municípios da região Jaguaribana, do Cariri, do Sertão Central e Inhamuns, da Ibiapaba e do Litoral Norte, chuvas também são esperadas durante a madrugada e no início da manhã.

Neste domingo, 5, a Funceme prevê chuvas isoladas na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. No período da tarde, as chuvas devem atingir o Interior (Ibiapaba, Maciço de Baturité e centro-norte das macrorregiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns).