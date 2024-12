Hospital em Sobral promove ação com música e comidas para os seus pacientes

Realizado na tarde dessa segunda-feira, 23, a confraternização contou com músicas natalinas em ritmo de xote e uma refeição especial, que, de acordo com a coordenadora médica da clínica, Gabriella Fontenele , foi decidida junto aos nutricionistas do local.

Em clima natalino, o Hospital Regional Norte (HRN), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) , localizado em Sobral , município distante 233,78 km de Fortaleza, produziu uma ação com música e comidas para os seus pacientes.

A profissional explica que a ação ocorreu com o intuito de trazer “esse clima alegre do Natal” para os pacientes, e que contou com o auxílio de diversos setores do hospital.

A enfermeira Daniele Alves comenta a importância desses momentos para as pessoas que estão lá. “A musicoterapia traz benefícios para os pacientes e também para nós, trabalhadores”. Ela relembra que é uma rotina no hospital seus pacientes mais estáveis pedirem para tocarem suas músicas favoritas no sistema de som.

A música que tocou na ação foi conduzida pelo grupo de voluntários “Projeto Vida nas Teias da Cultura”. Um dos integrantes do movimento, Daniel Silva , também ressaltou a importância da iniciativa. “Para nós também é muito importante essas ações solidárias, principalmente nestes períodos do ano”, garante.

No Hospital José Maria Philomeno Gomes, pacientes se amontoavam nas cadeiras. Alguns sentavam no chão. Cinco dias antes, o Sindicato dos Médicos do Ceará fez um vídeo-denúncia, relatando que vários profissionais de saúde entregaram as escalas. Também citaram estruturas inadequadas para o atendimento à população e falta de medicamentos e exames para diabéticos. A reportagem atestou demora no atendimento e superlotação.

A direção do hospital confirmou que os médicos entregaram escalas e que os que seguiram ainda não haviam recebido. Foi informado que a entrega foi feita diretamente para uma cooperativa, que cuida de pagamentos e contratos. A Prefeitura contratou uma Organização Social para gerenciar o hospital que, por sua vez, contratou as cooperativas. “Não houve prejuízo no atendimento. Eles foram entregando [a escala] e a OS foi fazendo as substituições somente com profissionais médicos”, disse um representante da direção, diariamente em contato com a OS.

A direção não soube informar ao certo quem ficaria a cargo da fiscalização, mas apontou para a Secretaria de Saúde. Via aplicativo de mensagem, o secretário Germano Monteiro informou que “hoje o hospital municipal é gerido pelo Instituto 1º de Maio. Enquanto gestor, faço o monitoramento e acompanhamento das ações e problemáticas da unidade”. Ele disse que reconhece que houve "problemas correlacionados a escala de profissionais" há algumas semans, "porém já está resolvido. De acordo com informações do instituto, estamos com quatro médicos de plantão na unidade.”