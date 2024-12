Médicos cearenses do Coletivo Rebento promovem ação solidária de Natal

A ação aconteceu nesta segunda-feira, 23, antevéspera de Natal, com a entrega de cestas básicas e outros itens na comunidade João Paulo II, em Fortaleza

O Coletivo Rebento/Médicos em Defesa da Vida, da Ciência e do SUS reuniu nesta segunda-feira, 23, profissionais da saúde cearense que integram o seu Grupo de Trabalho Assistencial para a distribuição de cestas básicas e itens natalinos a 60 famílias selecionadas. A ação aconteceu na comunidade João Paulo II, no bairro Jangurussu.

Na ocasião, além das cestas com frango assado, pão de coco e refrigerantes, um café da manhã foi oferecido à população local, com sacolinhas de doces para as crianças e doações de roupas e calçados.