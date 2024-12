Padre viraliza ao criticar Papai Noel: "não tô mais suportando aquele velho"

Em sua rede social, o Padre Antônio Furtado demonstrou indignação com a figura do Papai Noel / Crédito: Reprodução/ Instagram @padreantoniofurtado

Com a aproximação do Natal, as figuras tradicionais dos festejos natalinos voltam a ser resgatadas, com destaque para o Papai Noel. Foi nesse contexto que o padre Antônio Furtado, membro da Comunidade Católica Shalom, em Fortaleza, fez críticas à figura do 'bom velhinho' durante o sermão em uma missa.

O vídeo da pregação foi publicado pelo próprio padre em seu Instagram na última sexta-feira, 20. Intitulada "O Natal é Jesus e ponto final!", a postagem já somava mais de 65 mil curtidas e 560 comentários até a tarde desta segunda-feira, 23.

No vídeo, o religioso aborda questões como o pedido para que os pais evitem levar seus filhos para ver o Papai Noel em shoppings e critica o que considera uma transformação dos festejos natalinos em um “desejo de venda e compra”. Padre da Comunidade Shalom critica o Papai Noel: o que ele falou? No início do vídeo, o padre Antônio Furtado expressa seu descontentamento com a figura do Papai Noel, utilizando um tom de indignação. “Este ano me deu um abuso desse Papai Noel!”, afirma. “Eu não tô mais suportando aquele velho. Não tem nada a ver! Essa sociedade imunda trocou o personagem, tirou de cena o aniversariante e colocou um velho de barba branca, com um saco nas costas". Ao longo de sua pregação, o sacerdote reforça que símbolos como o Papai Noel têm desviado o foco do verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo.