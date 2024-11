Padre Júlio Lancellotti denuncia funcionária de TV católica por propagar ataques políticos

O padre Júlio Lancellotti fez uma publicação em sua conta no Instagram na noite de segunda-feira, 25, em que dizia estar sendo alvo de assédio da missionária Angela Menezes, funcionária da emissora de TV e rádio Canção Nova, com sede no município de Cachoeira Paulista, no interior do Estado de São Paulo. No YouTube, a mulher publica teorias de conspiração baseadas em passagens bíblicas.

Segundo Lancellotti, a pregadora estaria atacando-o "de maneira violenta" em suas redes. "Nunca fiz qualquer referência a ela e a seus amigos e ela pra defender alguns deles (sic) me ofende de maneira desumana", afirmou em sua postagem sobre os ataques com viés político.