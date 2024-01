Pré-estação 2023/2024 começa com chuvas de 100 mm no Ceará

A instituição registrou chuva em, pelo menos, 90 municípios do Estado, entre as 7 horas de segunda-feira, 18, e as 7 horas desta terça, 19.

Desde o começo da pré-estação no Ceará , dois municípios registraram índices pluviométricos superiores a 100 milímetros (mm) . Os maiores foram nesta terça-feira, 19, em Monsenhor Tabosa , a 168,1 km de Fortaleza, com 114.2 mm, e em Reriutaba , com 105 mm. Dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Houve um aumento significativo durante a terceira semana de dezembro. De acordo com o meteorologista da Funceme, Vinícius Oliveira, a ocorrência de chuvas nos meses de dezembro e janeiro é comum. "Podem chegar a 101, 102 milímetros", disse.



O profissional explica que os sistemas que causam estas chuvas são, majoritariamente, causados pelo Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), muito comum nesta época do ano. Os VCAN estão se formando próximos ao Nordeste ou no Nordeste do Brasil, que provocam a intensidade das chuvas.

Conforme o meteorologista, as chuvas entre os dias 18 e 19 ocorreram por conta do sistema meteorolófico Cavado de Altos Níveis (CAN), que é um sistema semelhante ao Vórtice Ciclônico, porém, sem a circulação fechada em alta altitude, o que facilita a instabilidade do ar à superfície e consequentemente, a formação de nuvens de chuva nas bordas do sistema. Ajuda também na formação do avanço de áreas de instabilidade provenientes do leste do Nordeste do Brasil e dos efeitos locais como temperatura, umidade e relevo.

"Não é um fenômeno. São sistemas meteorológicos que não se formam apenas na pré-estação, mas que também podem acontecer durante a estação chuvosa", frisa o meteorologista.

Previsão



O prognóstico da Funceme é de que, até quinta-feira, 21, haverá chuva em todas as macrorregiões, com intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte, principalmente entre a tarde e noite desta terça-feira, 19, em áreas do oeste, noroeste e sul do Ceará.

As macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Jaguaribana deverão apresentar temperaturas variando de 31 a 34°C durante o período da tarde de hoje e dos próximos dias e minímas que variam entre 23 e 25°C. Em Fortaleza, as mínimas previstas são de 26°C e máximas de 30°C.