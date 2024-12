Homem é condenado a 26 anos de prisão por matar companheira na frente da filha

Imagem de apoio ilustrativo. Na decisão, o homem também perdeu a guarda da filha que teve com a vítima / Crédito: MPCE/divulgação

O Tribunal do Júri da comarca do município de Cruz, localizado a 248 km de Fortaleza, condenou Luiz Fernando Domingues do Nascimento a 26 anos e 8 meses de prisão por matar a companheira, Maria Letícia Silveira Rocha, à época com 20 anos, na frente da filha do casal. O pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE) foi acatado na última quinta-feira, 28, três anos após o crime.

Na decisão, o réu também perdeu a guarda da filha que teve com a vítima. Após o crime, Maria Letícia foi encontrada por seu irmão mais novo, ainda com a criança nos braços. O homem foi condenado por feminicídio, com qualificadoras de motivo fútil, emprego de meio cruel e a utilização de recursos que dificultaram a defesa da vítima. Pela sentença, o réu não poderá recorrer em liberdade. Feminicídio aconteceu em 2021 O crime aconteceu no dia 5 de setembro de 2021, na localidade de Preá, no município de Cruz. Maria Letícia Silveira estava acompanhada da filha, à época com um ano, e se preparava para o trabalho quando foi estrangulada até a morte com uma toalha de banho.