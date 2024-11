Operação da PF rastreia tráfico de drogas e R$ 77 mi em lavagem no Ceará e mais 3 estados

Conforme as investigações, os suspeitos movimentaram cerca de R$ 77 milhões em operações financeiras irregulares e em aquisição de bens. De acordo com a PF, a composição do patrimônio dos suspeitos estaria ligada ao uso de recursos ilícitos.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 12, a Operação Rebote para investigar um esquema envolvendo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e São Paulo. Pelo menos duas pessoas foram presas, até por volta das 9h30min: um homem em Recife (PE), por tráfico de drogas; outro em Juazeiro do Norte (CE) por porte ilegal de arma.

Operação Rebote: PF monitorava traficante do Cariri, que foi morto em Recife

O início da investigação teria sido a partir do monitoramento de um traficante de drogas que atuava na região do Cariri cearense. No decorrer do trabalho policial, o investigado foi executado na cidade de Recife (PE), em abril de 2023, em frente a uma academia, o que ampliou o cenário observado pela operação.

Após a execução desse traficante, foi identificado que o controle das atividades criminosas havia sido transferido para novos envolvidos, que se tornaram os alvos do inquérito.

Na manhã desta terça, os agentes federais apreenderam veículos, celulares, computadores, dinheiro em espécie e documentos. As imagens divulgadas pela PF mostram vários bolos de cédulas, de valores diversos, guardadas tanto em cofres como em caixas de papelão e gavetas.