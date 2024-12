Integrante de facção é preso ao tentar fugir por telhado em Messejana

O homem, de 27 anos, foi capturado e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas / Crédito: Reprodução/Vídeo/SSPDS

Em uma ofensiva contra os grupos criminosos com atuação no Ceará, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu dois mandados de prisão preventiva na última sexta-feira, 29. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um dos mandados foi para um homem de 27 anos, capturado e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas após tentar fugir pelo telhado de diversas casas no bairro Messejana, em Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele possui, ainda, passagens pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e crime contra a paz pública.

A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e do 12° Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Diante dos fatos, os dois homens foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram cumpridos os mandados de prisão e lavrados os autos de prisão em flagrante. A Polícia Civil continua investigando a participação dos homens em outras ações criminosas na região. Confira o vídeo Your browser does not support the video tag.