Mulher suspeita de chefiar grupo criminoso no Ceará é presa em Fortaleza

De acordo com as investigações, a mulher seria responsável por liderar ações criminosas envolvendo tráfico de drogas e homicídios

Uma investigação coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) resultou, na noite do último sábado, 23, na prisão de uma mulher de 33 anos, suspeita de chefiar um grupo criminosos com atuação no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza.

A captura foi realizada na Avenida Beira Mar, no bairro Meireles. A unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deteve a suspeita em flagrante pelo crime de integrar organização criminosa.