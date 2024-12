Homem é preso após furtar fios de cobre no Aeroporto de Fortaleza

De acordo com informações da PMCE, uma equipe do (BPTUR) foi acionada para atender a um chamado de furto

Ele foi capturado após ser flagrado com cerca de 400 m de fios de cobre furtados de uma instalação subterrânea no acesso ao estacionamento.

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) durante a noite deste sábado, 30, nas imediações do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza .

De acordo com informações da PMCE, uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR), do posto fixo no saguão de dentro do aeroporto foi acionada para atender a um chamado de furto.