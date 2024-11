Homem é preso com arma após ocorrência de violência doméstica em Caucaia

O suspeito e as armas foram apresentados na Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde houve instauração do inquérito

Um homem foi preso com um revólver .38, 14 munições, um simulacro de pistola e uma faca neste sábado, 30, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o 12º Batalhão foi acionado para uma ocorrência de violência doméstica no bairro Icaraí, por volta das 14 horas.