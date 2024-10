Saiba quem é o sobrinho de Marcola investigado por liderar o PCC no Ceará

Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, investigado como uma liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC) teve o habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) na quarta-feira passada, 16. Leonardo foi preso na operação Primma Migratio no dia 17 de janeiro deste ano.

A decisão foi obtida pelo O POVO e aponta o envolvimento de Leonardo em ações de exploração de jogos de azar, tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e prática de demais crimes conexos. A prisão cautelar dele foi decretada no dia 27 de fevereiro, sendo o cumprimento do mandado de prisão no dia 24 de abril.

A Primma Migratio, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/Ceará) foi uma ação conjunta com as FICCOS de São Paulo e Santa Catarina. Nesta ofensiva as forças de segurança tinham como alvo o núcleo gerencial e logístico da organização criminosa oriunda de São Paulo, Primeiro Comando da Capital (PCC).