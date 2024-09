Preso em operação do MPCE era "Sintonia Geral das Ruas" do PCC no Ceará

Imagem meramente ilustrativa. Operação foi deflagrada pelo MPCE com apoio da Polícia Civil Crédito: Divulgação/MPCE

O Ministério Público Estadual (MPCE) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 26, uma operação que mirou três suspeitos de integrar posições de comando na facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em Fortaleza e na Região Metropolitana. Batizada como Springfield, a ofensiva cumpriu um mandado de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão.

O suspeito preso trata-se de James Machado Cordeiro, de 53 anos, conhecido como Irmão Simpson (daí, o nome da operação). Ele foi apontado como "Sintonia Geral das Ruas" do PCC, informa o promotor Adriano Saraiva, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do MPCE. Saraiva conta que a investigação teve início em agosto de 2018, quando celulares foram apreendidos na Unidade Prisional Professor José Jucá Neto, em Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza). Os dados dos aparelhos foram extraídos e analisados pelo MPCE, que se deparou com grupos no aplicativo Whatsapp criados para tratar de assuntos relativos à facção.



Conforme o promotor, a análise dos dados dos celulares apreendidos nesta quinta permitirão saber se James continua tendo cargo de comando na facção. Saraiva, porém, diz acreditar que sim, mesmo que seja em uma outra função. “Certamente, ele continua. Ele, à época da apreensão, tinha oito anos de PCC. Dificilmente, alguém assim se afasta, principalmente, agora, que estava solto”, afirmou o promotor. James tinha uma empresa especializada no fornecimento de garçons para eventos, o que o Gaeco acredita ser uma fachada para as atividades criminosas que ele desenvolvia. No momento da prisão, uma certa quantidade de drogas foi encontrada com James.

As ordens judiciais foram cumpridas com apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO), da Polícia Civil. A Vara de Delitos de Organizações Criminosas já aceitou a denúncia ofertada pelo MPCE contra James. O caso tramita em segredo de Justiça.