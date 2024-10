Justiça do Ceará nega habeas corpus a sobrinho de Marcola

O réu é investigado como um dos novos chefes do PCC

Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho teve o habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) nesta quarta-feira, 16. O réu, que é sobrinho de Marcola, apontado como o líder do Primeiro Comando Comando da Capital (PCC), está sendo investigado pela Polícia como um dos mais novos líderes do PCC na Capital.

Conforme apuração do O POVO, Leonardo esteve preso em uma unidade prisional em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza e é filho de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, irmão de Marcola.

O rapaz foi preso por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e armas no Ceará em abril deste ano.