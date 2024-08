Presos em operação ordenavam punições de integrantes dentro da organização criminosa

Imagem de apoio ilustrativo.Suspeitos foram presos na operação "Demote", da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) Crédito: Reprodução/Rawpixel via Freepik

A sétima fase da operação “Demote”, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), resultou na prisão de 14 homens nesta quinta-feira, 22, suspeitos de integrarem uma organização criminosa de origem paulista com atuação no Ceará. Os alvos ocupavam cargos de disciplina dentro do grupo, sendo responsáveis por ordenar punições de integrantes que descumprissem os regimentos internos da organização. A captura dos suspeitos foi realizada em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. A operação foi deflagrada em 15 municípios. Outros 12 mandados também foram cumpridos contra pessoas que já estavam no sistema prisional do Estado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O delegado-adjunto do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCC), João Gabriel Cardoso, informou que os alvos foram descobertos quando ainda estavam em liberdade e depois foram presos por outros motivos. Ainda segundo ele, o grupo paulista tem intenção de se articular dentro do Estado.

De acordo com a delegada do município de Independência, no Norte do Estado, Pricia Oliveira, dez suspeitos foram alvo da operação na região, sendo realizada a prisão de oito pessoas. Ainda segundo a delegada, durante a operação na região foi descoberto que os alvos tinham uma grande hierarquia dentro da organização. “Os alvos ocupavam cargos com relevância dentro da organização, como aplicação de castigos, execuções e ordenavam coisas para estruturas menores”, detalha a delegada, que disse que a investigação na região aconteceu a partir da captura de celulares onde foi possível chegar na estrutura da organização criminosa. O delegado do DRCC, João Gabriel Cardoso, ressaltou que os alvos possuíam um alto grau de relevância dentro do grupo criminoso. “São pertencentes a parte de disciplina, incumbidos a disciplinar outros integrantes da organização criminosa que vierem a descumprir os regimentos internos da organização”, disse.