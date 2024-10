TEA e outras deficiências: Governo lança edital para selecionar entidades que receberão auxílio de R$ 100 mil

Imagem de apoio ilustrativo. O projeto contará com um investimento de R$ 4 milhões de reais. No mínimo, cerca de 16 mil crianças serão beneficiadas Crédito: FERNANDA BARROS

Foi lançado nesta terça-feira, 15, o edital que deverá selecionar 40 entidades que receberão R$ 100 mil cada para atendimento especializado a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências intelectuais. As inscrições acontecem entre 1º e 18 de novembro. Previsão é de que as instutuições selecionadas comecem a receber o apoio financeiro no início de 2025. Durante live de lançamento do edital, o governador do Estado, Elmano de Freitas, ao lado da titular da Secretaria da Proteção Social (SPS), Onélia Santana, explicou que a iniciativa receberá um investimento de R$ 4 milhões de reais. “Cada instituição receberá R$ 100 mil reais, em apoio ao trabalho que irá realizar, tendo que atender pelo menos 400 crianças. Portanto, esse projeto vai poder atender 16 mil crianças, no mínimo”, destaca o governador. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda conforme Elmano, as organizações precisarão ter pelo menos quatro profissionais atuantes: psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. “A entidade precisa demonstrar que possui esses quatro profissionais, que tem capacidade para desenvolver esse projeto. O que nós queremos mesmo é [que] essa criança seja atendida e acompanhada, para garantirmos mais cidadania no Estado do Ceará”.

Além das instituições receberem o apoio financeiro para realizar as atividades, a titular da SPS, Onélia Santana, informou que haverá formação dos profissionais, monitoramento e avaliação de impacto das intervenções. "Todas as entidades dos 184 municípios cearenses podem participar do edital”, frisou. “Queremos no começo do ano que vem estar assinando o termo com a entidade e começar a passar o recurso, para que esse trabalho possa se desenvolver cada vez mais com mais apoio”, finaliza o governador.

O edital pode ser conferido clicando aqui ou no próprio site da Secretaria da Proteção Social. Segundo Onélia, as instituições que forem aprovadas terão o apoio pedagógico da SPS. Nordeste foi a região com maior percentual de deficiência registrada em 2022 No edital, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/2022), apontam que a população com deficiência no Brasil foi estimada em 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária. Ainda conforme a pesquisa, os mesmos dados apontaram que o Nordeste foi a região com o maior percentual de população com deficiência registrada na pesquisa, com 5,8 milhões, o equivalente a 10,3% do total.