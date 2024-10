Governo do Estado empossa 206 novos servidores da saúde

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 04.10.2024: Posse dos servidores da secretaria de saude do estado do Ceará, no Palacio da Abolição. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

O Governo do Estado do Ceará empossou 206 novos servidores da saúde nesta sexta-feira, 4. Os profissionais foram nomeados no dia 11 de setembro. De acordo com o Governo, a posse é uma etapa de incorporação dos seis mil aprovados em certame de 2021. Ano passado, conforme a Sesa, foram convocados dois mil profissionais e outros 900 neste ano, com nova convocação prevista para dezembro. Até 2026, a previsão é chamar mais três mil aprovados. Os novos servidores atuarão em unidades como Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), Hospital São José (HSJ), Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) e Centro Especializado em Odontologia (CEO) Joaquim Távora, entre outras.

A solenidade de posse iniciou com o discurso feito pela diretora administrativa e financeira do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Carla Barroso, que estava recebendo os novos profissionais.

“A partir de hoje começa uma grande missão, onde a maior importância dela vocês vão conhecer nos próximos dias, que é cuidar da saúde da população do Estado do Ceará, que são nossos pacientes”. “Sei que aqui estão presentes vários pais, mães e familiares para participar desse momento, que é de mudança na vida de todos vocês e também das nossas. Todos que estão aqui presentes trabalham também no acolhimento aos servidores”, finaliza. Em seguida, houve o discurso de agradecimento feito pelo novo enfermeiro empossado, Álvaro Farias Nepomuceno Carneiro, que representava todos os novos servidores.

Emocionado, Álvaro conta que certamente o dia ficará na memória de todos. "Um dia para lembrarmos de como somos fortes, vencedores e perseverantes. Um dia de orgulho não somente nosso, mas aos nossos familiares e amigos, que estiveram juntos acompanhando nossa caminhada”. “É com imensa alegria que somos agraciados com a realização desse grande sonho. O tão esperado 4 de outubro não foi fácil, foram anos de renúncias. Horas e horas de muito estudo e dedicação em busca de uma aprovação que parecia distante”. Álvaro finalizou afirmando que o sonho que “os guiam até aqui, agora os guiará concretamente no exercício do cargo que iremos ocupar e exercer". "É o sonho por um País mais justo e igualitário para todos. É a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas que iremos servir, seja no cuidado, assistencial, seja de forma administrativa para manter o equipamento em funcionamento à sociedade”, complementou.

Em seguida, Álvaro fez um juramento e foi seguido em coro pelos profissionais empossados. No texto, a promessa em promover a saúde individual e coletiva para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, seguindo os preceitos da ética. Os empossados também prometeram respeitar e defender os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). A titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Mara, destacou o trabalho em busca de melhorias salariais, gratificações e no ambiente de trabalho dos servidores da pasta. E ressaltou que há 30 anos a Sesa não tinha uma titular mulher. "Tenho muito orgulho de estar aqui com vocês. Eu sei quão grande é a luta para passar no concurso e digo para vocês que para a nossa vida faz diferença".

De acordo com a titular da Sesa, este é o terceiro chamamento no ano de 2024. Em dezembro haverá um novo chamamento. “São pessoas preparadas e que estudaram bastante para fazer este concurso. Vamos capacitar, dentro das suas especialidades, para que possamos cada vez mais seguir protocolos, fluxos e dar uma assistência de qualidade à população, que é o que a gente quer”, finaliza a titular da Sesa. Os empossados A enfermeira Maria Saboia Mota espera que seus futuros pacientes se lembrem dela com carinho. “Eu espero poder doar todo carinho que sempre tive, pois sempre procurei ser muito empática”.

O técnico de enfermagem, Gabriel Mesquita, de 23 anos, contou que a posse é uma oportunidade de mudança de vida. “Nós queremos prestar uma assistência de qualidade, humana, que faça diferença no processo de recuperação das pessoas”. “Conforme a gente vá trabalhando com os pacientes, de certa forma a gente os marca, como pessoas que ajudaram ele no processo de reabilitação. Eu quero deixar essa marca”. O também técnico de enfermagem, Cauã Nascimento, de 21 anos, relata que contribuir para a saúde do povo cearense é “uma sensação incrível". O jovem também espera que seus futuros pacientes sintam “o cuidado e amor na prestação dos serviços. Eu acho que não há nada melhor do que você ser atendido de uma forma humana e empática”.