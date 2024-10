Ceará tem redução de 3,75% no número de homicídios em setembro último

Foto de apoio ilustrativo (fachado do prédio da Divisão de Homicídios) Crédito: ALEX GOMES

O Ceará registrou uma redução de 3,75% no número de homicídios no último mês de setembro na comparação com setembro de 2023. No mês passado, foram registrados 231 assassinatos no Estado, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgados na tarde desta quinta-feira, 3. Foi o mês com menor número de homicídios no Ceará desde junho de 2023. Em setembro de 2023, a SSPDS havia registrado 240 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte).

Em Fortaleza, o número de homicídio ficou praticamente estável em setembro. Enquanto em setembro de 2023, ocorreram 62 CVLIS, em setembro de 2024, ocorreu uma morte a menos, ou seja, 61.

No acumulado do ano, o Ceará registra um aumento de 15,11% no número de CVLIs na comparação com 2023. De janeiro a setembro deste ano, ocorreram 2.445 assassinatos no Estado, conforme a SSPDS — uma média de 8,95 mortes por dia. No mesmo período de 2023, haviam sido registrados 2.124 homicídios — ou seja, 7,80 assassinatos diários em média.

Em áudio enviado via assessoria de imprensa, o titular da SSPDS, Roberto Sá, afirmou que a redução de 3,75% registrada em setembro se deve ao “intenso” trabalho das forças de segurança, a quem ele agradeceu — assim como também ao governador, que, em suas palavras, esteve o “tempo todo ao nosso lado, nos apoiando e propiciando — através da entrega de recursos materiais, recursos humanos, tecnologia — todo o apoio necessário para esse trabalho”.

Sá, porém, ressaltou que os números não estão sendo comemorados pela pasta, mostrando, pelo contrário, que é preciso “empenhar-se” cada vez mais para reduzir os indicadores da criminalidade.