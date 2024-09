Fortaleza registra chuva na manhã deste sábado, 28; veja previsão

Fortaleza iniciou o fim de semana com chuva e céu nublado, registrando precipitações em dois postos. Nenhum outro município teve chuva no período

O início do fim de semana em Fortaleza foi marcado por registros de chuva e tempo nublado. Na capital cearense, além do clima fechado, foram registrados dois pontos de chuva nos postos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Mês de setembro é dominado pelas chuvas torrenciais; ENTENDA



Segundo a Funceme, choveu em dois dos postos catalogados pelo órgão, ambos localizados no litoral de Fortaleza. O posto Caça e Pesca registrou o maior volume, com 1,2 mm, seguido pelo posto da Defesa Civil de Fortaleza, com 0,2 mm.