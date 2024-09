Influencer é morto a tiros em via pública em Fortaleza

Um influencer, de 27 anos, identificado como Breno Lucas, foi morto a tiros em uma via pública no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira, 27. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para o caso na manhã de hoje. Nenhum suspeito ainda foi preso e não há informações sobre a motivação do crime.

Uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada para a ocorrência e colheu indícios no local do crime para auxiliar nas investigações, que serão conduzidas pela 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, ao O POVO, que a vítima tinha passagens por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo e crime contra a administração pública.