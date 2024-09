Praia da Barra do Ceará segue imprópria para banho neste fim de semana

Nos últimos dois documentos do porte divulgados pela instituição a Praia da Barra aparecia com todos os trechos impróprios para banhistas. Local tem sofrido com o avanço do mar, que na última semana chegou a levar barracas e a destruir estruturas da área, causando prejuízos a comerciantes.

A Praia da Barra do Ceará, em Fortaleza , está há pelo menos três semanas imprópria para banho. Conforme Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), Fortaleza terá ao todo 25 trechos apropriados para banhistas neste fim de semana e 8 impróprios para o mergulho.

P. do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema. P. do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09. P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08. P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06. P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues. P. do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati. P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01. P. do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares. P. do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I. P. do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus. P. do Titanzinho - Praia do Titanzinho. P. da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos. P. da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba.

No entanto, 25 trechos do litoral de Fortaleza estão apropriados para banho dentro desse intervalo de tempo. A maioria está situada no setor leste, onde ficam localizadas a Praia do Futuro e da Sabiaguaba.

Para este fim de semana a localidade deve continuar imprópria. Outros trechos do setor oeste do Município e alguns localizados no setor centro também não são recomendados para mergulho no período.

Setor Centro

P. do Mucuripe - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.

P. do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.

P. do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

P. do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

P. do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro.

P. de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.

P. de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

P. de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Setor Oeste

P. da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges.

P. do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes.

P. do Pirambu - Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.

Confira os trechos impróprios para banho de mar em Fortaleza

Setor Centro

P. do Mucuripe - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna.

P. do Mucuripe - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.