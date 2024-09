Parque Estadual Botânico do Ceará completa 28 anos com programação gratuita

Em comemoração aos seus 28 anos de existência, celebrados em 9 de setembro, o Parque Estadual Botânico do Ceará, localizado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), promoverá neste domingo, 29, uma programação especial gratuita. Serão oficinas, exposições de mudas de plantas nativas e medicinais, cultivo de orquídeas, aulão de tirmos, recreação infantil, trilhas guidas e o "Vem Passarinhar", o programa de observação de aves.

A ação ocorrerá na Unidade de Conservação (UC) das 7 às 12 horas, marcando a requalificação das placas instaladas nas trilhas do parque referentes ao Ecomaps - aplicativo de mapeamento ambiental desenvolvido por professores e estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - campus Crato, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As placas instaladas no local trazem dados sobre a fauna, a flora e outros pontos de interesse da UC em braile, sonorização de libras e um QR Code.