Ceará: umidade do ar cai para 20%; Inmet alerta para riscos à saúde

Com índices de umidade do ar variando entre 20% e 12% em 9 estados brasileiros nesta quinta-feira, 26, Inmet alerta para os riscos à saúde. Veja regiões afetadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de baixa umidade do ar em algumas regiões do Brasil, incluindo parte do Ceará. O alerta é válido para esta quinta-feira, 26, até as 19h, e representa risco à saúde.

Além do Ceará, os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tocantins, Piaui e Bahia também estão entre as regiões afetadas.

Umidade relativa abaixo de 20%

A Organização Mundial da Saúde (OMS) determina que a umidade relativa do ar adequada para o sistema respiratório deve ser de no mínimo de 60%. Este não é o caso do Ceará e de outros estados sob o alerta laranja, divulgado pelo Inmet nesta semana.