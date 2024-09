Grupo é detido por usar armas de brinquedo para assustar moradores do Bonsucesso

Crédito: Divulgação/Polícia Miltiar do Estado do Ceará

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), os suspeitos trafegavam em duplas, montadas em três motocicletas e portando armamento, quando foram avistados por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

Com o flagrante, os policiais deram ordem de parada para o grupo. Uma das duplas conseguiu fugir do local, enquanto as outras duas foram alcançadas. Os maiores de idade foram levados ao 32º Distrito Policial, na Granja Lisboa, enquanto o adolescente foi apresentado na Delegacia da Criança e do Adolescente, no São Gerardo.

Ainda de acordo com a PMCE, os três homens adultos, de 30, 28 e 19 anos, tem antecedentes criminais por diversos delitos, como roubo, tráfico, dentre outros.

O trio teve um Boletim de Ocorrência registrado em seu desfavor, por crime contra a fé pública. Já o adolescente teve uma lavratura de Ato Infracional com base na Lei de Contravenções Penais e foi liberado, em seguida, com a presença da mãe dele.