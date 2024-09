Elmano se manifesta sobre morte de jovem em desocupação: "versão correta deve ser dada pela investigação"

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se posicionou acerca da morte de uma mulher de 28 anos durante a tentativa de desocupação de um terreno localizado no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Segundo o chefe do Executivo estadual, “a versão correta deve ser dada pela investigação policial”, que está em curso desde a última terça-feira, 10, data em que ocorreu o confronto.

A ponderação de Elmano faz referência às distintas versões que têm sido divulgadas desde que o caso veio à público. A empresa responsável pelo imóvel, a Fiotex, informou que no fim da tarde de sexta-feira, 6, a Polícia Militar do Ceará emitiu ofício sobre a demarcação irregular do terreno. No mesmo dia, de acordo com a empresa, foi registrado um boletim de ocorrência no 34º Distrito Policial, no Centro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por sua vez, alegou que o embate começou quando seguranças contratados por uma empresa privada, proprietária do terreno ocupado por um grupo de moradores, teria iniciado a desocupação durante a madrugada.