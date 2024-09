600 kg de maconha são apreendidos em residência no bairro Itaperi

Cerca de 600 quilos (kg) de maconha prensada foram confiscadas em uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no bairro Itaperi, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira, 13. A droga foi localizada após informações colhidas pelo 6º Batalhão de Polícia Militar (6ºBPM). A corporação está na busca por suspeitos.

Agentes da Força Tática foram até a residência, situada na rua Estudante Jucá, perto de 1 hora da manhã, após denúncias de movimentação intensa e suspeita de carros no endereço.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os policiais entraram no local, que estava desocupado, e se depararam com vários sacos com tabletes do entorpecente, o que confirmou o uso de lá para armazenamento e distribuição do ilícito.