Associação entrega 6 toneladas de alimentos arrecadados em mostra de teatro

Seis instituições sociais serão beneficiadas. Mostra de teatro passou por cidades do interior do Ceará e o encerramento foi realizado na capital cearense

Neste ano, a mostra iniciou-se no último dia 9 de agosto com o Transcendental Inclusivo, que contemplou comunidades indígenas e quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas do sistema prisional, bairros socialmente vulneráveis e escolas públicas do Estado.

As arrecadações beneficiarão as instituições Projeto Flor de Lis, ACAPD - Centro de Atendimento Educacional Especializado, Associação Queira Bem, Associação Grupo Dança Solidária, Instituto Viva Idoso, em Fortaleza, e Associação Luz, em Horizonte.

O Teatro Transcendental realizou a entrega das seis toneladas de alimentos arrecadas na edição 2024 de suas apresentações. A distribuição dos alimentos ocorreu na manhã dessa terça-feira, 10, no Instituto Viva Idoso, no bairro Itaperi, em Fortaleza.

A programação finalizou em Fortaleza, com apresentações no Teatro RioMar Fortaleza de grupos dos estados do Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, de 29 de agosto a 1º de setembro.

Conforme Priscila Vital, membro da organização, o teatro atua com foco na solidariedade e faz a cultura chegar onde não há muito incentivo. Como é o caso do Transcendental Itinerante, que passa por cidades do interior do Ceará.