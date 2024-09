 Crimes de roubo caem 22,6% durante o mês de agosto no Ceará

Houve redução em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior. A maior queda no número de roubos foi na RMF com 29,4%

Os crimes de roubo no Ceará apresentaram uma redução de 22,6% no mês de agosto de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. O número atual é de 3.077 ocorrências de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), sendo que no mesmo mês em 2023 eram 3.974 casos.

Na Região Metropolitana de Fortaleza a redução foi de 29,4%, sendo que em agosto foram 462 casos e no mesmo período de 2023 foram 654. Fortaleza teve uma queda de 22,6% com 2.176 crimes e 2.810 no mesmo período do ano passado.

A região do Interior Norte apresentou redução de 16,1% nos casos, com 229 crimes em agosto de 2024 e 273 em 2023. O interior Sul também apresentou redução, sendo 210 ocorrências em relação a 237 no mesmo período do ano passado.