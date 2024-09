670 incêndios intencionais em monturos de lixo foram apagados no Ceará em 2024

Um dos casos aconteceu nesse domingo, 8, no município de Juazeiro do Norte , a 527,57 quilômetros (km) de Fortaleza. Na situação, um incêndio iniciado em uma vegetação atingiu um depósito de reciclagem.

"Incêndio em monturo são aqueles colocados intencionalmente em locais com acúmulo de lixo . Normalmente, eles acontecem na beira das vias públicas, em terrrenos baldios, em calçadas etc.", explica Romário Fernandes, capitão do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros demoraram cerca de seis horas para debelar as chamas, que também atingiram uma casa vizinha. Cinco cachorros foram resgatados do local. Um deles sofreu queimaduras.

"A gente sabe que plástico e borracha, que são comuns em amontoados de lixo, são tóxicos e perigosos para a saúde. Se você queima esses materiais, eles emitem produtos que são nocivos para a saúde e, normalmente, acabam afetanto a saúde de pessoas que moram ao redor", adiciona.

De acordo com o CMBCE, os incêndios do tipo acontecem por causa do descarte incorreto de lixos ou entulhos. Por isso, especialistas recomendam o descarte adequado, além de cuidados com pontas de cigarro. Manter a vegetação limpa próxima às residências também ajuda a evitar a propagação do fogo.

"O ideal é que as pessoas procurem colocar o lixo na calçada, nos locais destinados a isso, apenas quando o carro do lixo estiver para passar. Todas as ruas da Cidade têm um cronograma de recolhimento", indica o capitão do Corpo de Bombeiros.