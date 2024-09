Moléculas desenvolvidas a partir do Ipê, por pesquisadores da UFC, podem ser mais eficazes no combate ao câncer

Foto de apoio ilustrativo (floração dos ipês na av. Domingos Olimpio). Ipê possui moléculas com potencial anti-câncer Crédito: FÁBIO LIMA

"Nós somos de um país mega diverso, onde 20% da diversidade do planeta está aqui, e existe um interesse corrente em estudar as moléculas que estão presente nas plantas, na natureza", destaca Cláudia do Ó Pessoa, professora do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). "Já [era] sabido que o Ipê possui moléculas com potencial anti-câncer. Então, um grupo de químicos, juntamente conosco da área biológica, nos juntamos [para] investigar essas moléculas [em busca de] avaliar o potencial de inibir esse crescimento tumoral de forma mais seletiva", adiciona a professora que também é integrantes do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM). Os estudos continuam em desenvolvimento e, conforme a pesquisadora, as investigações preliminares estão sendo mais voltadas para aqueles tumores que são dependentes de hormônios: câncer de próstata, ovário e mama.