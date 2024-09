Maioria dos detentos no Ceará é jovem, evangélica e está presa por crimes contra o patrimônio

No Ceará, 44,5% dos internos do sistema penitenciário cometerem crimes contra o patrimônio (maioria furto e roubo), 50,5% têm até 29 anos e 43,2% se dizem evangélicos. Os crimes que incluem entorpecentes, como tráfico e associação para o tráfico, representam 30%; enquanto os delitos contra pessoa, como homicídios e feminicídios, somam 27% na distribuição dos detentos por crime cometido.

Os números são do Censo Penitenciário, com dados de 2022, elaborado em uma parceria entre a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). O último Censo com este perfil havia sido feito em 2013, com a abordagem de 12 mil pessoas. Em 2022, os questionários foram aplicados junto a 20.666 internos, de um total de 22.200 dentro do sistema, sendo 9.499 no regime fechado.

O relatório tem a missão de conhecer a população privada de liberdade no Estado, compreender as motivações para o cometimento de crimes e possíveis "problemas sociais que produzem efeitos nas suas trajetórias de vida". A coleta de dados aconteceu de forma individual, entre maio e julho de 2022.