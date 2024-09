Pesquisadores se unem por uma solução para a praga unha-do-diabo

Um grupo de pesquisadores estuda a possibilidade de controle biológico sobre a planta invasora, conhecida como unha-do-diabo, que tem provocado severos danos ao meio ambiente, principalmente à carnaúba, palmeira da família Arecaceae, comum no Nordeste.

Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), liderados pelo professor Rafael Carvalho da Costa, e da Universidade Federal de Viçosa, liderados pelo professor Robert Barreto, junto com técnicos do Center for Agriculture and Bioscience International, do Reino Unido, além de pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e da Universidade Federal de Feira de Santana (BA), analisam a viabilidade e a segurança desse controle biológico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Esse controle envolve procurar um inimigo natural para aquele agente que virou praga. "Desde 2018, tenho participado de grupos interdisciplinares, com várias instituições visando estudar essa invasão biológica e avaliar possibilidades de controle", afirma Rafael em entrevista à Caravana UFC 70 anos.