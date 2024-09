Febre do oropouche no Ceará: número de novos casos caiu na última semana

O número de novos casos confirmados de febre do oropouche (FO) no Ceará caiu em relação à semana passada, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Febre do Oropouche publicado nesta sexta-feira, 6, pelo Governo do Ceará. No total, foram identificados 226 casos da doença. Do número de casos confirmados, seis são gestantes

No penúltimo boletim, referente aos dias 18 a 24 de agosto, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) registrou 10 novos diagnósticos de FO no Ceará, contudo, o documento mais recente, que compreende os dias 1º a 7 de setembro, mostrou que o quantitativo caiu para quatro novos casos confirmados.

A tendência de estabilização foi adiantada pelo secretário Executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto (Tanta). O secretário mencionou que é preciso observar como os casos vão se comportar e que os casos são registrados em zonas rurais de mata úmida.