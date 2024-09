Fim de semana é de fortes ventos no Ceará; veja locais com alerta

Lagoa do Cauípe recebe vários turístas na temporada de ventos do litoral para praticar a modalidade Crédito: Samuel Setubal

Ceará apresenta condições favoráveis para ocorrência de vendavais e ventos costeiros a partir deste sábado, 7, até a segunda-feira, 9. De acordo com avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o perigo potencial de ventos entre 40km e 60km atinge mais de 100 municípios no centro-sul do Estado. Para o litoral, o alerta é de intensificações de ventos que afetam a movimentação de dunas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme o aviso de vendaval do Inmet, o risco de queda de galhos de árvores é baixo, mas há o alerta para que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem deibaixo de árvores e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

Veja lista de cidades com alerta para risco de vendaval

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Aracati

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Barroquinha

Boa Viagem

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Catarina

Cedro

Chaval

Coreaú

Crateús

Crato

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Além do Ceará, grande parte do Nordeste também poderá registrar risco de ventos fortes, como Paraíba, Piauí, Pernambucio, Rio Grande do Norte e Bahia. Na semana passada, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também havia informado que o Ceartá tinha condições favoráveis para rajadas de vento em torno de 60 e 70 km/h.

As maiores rajadas foram registradas na faixa litorânea, sul do estado e nas regiões de serra. Houve ainda alerta da Marinha para embarcações que estivessem na área costeira entre Natal e São Luís.

Farias Brito

Frecheirinha

Graça

Granja

Granjeiro

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Iracema

Itaiçaba

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Mauriti

Milagres

Milhã

Os meses de agosto a outubro, no Ceará, são conhecidos como temporada de ventos, fenômeno que atinge principalmente as regiões serranas e litorâneas do Estado. Conforme informações da Funceme, os valores médios de velocidade máxima dos ventos podem variar entre 25km/h e 35km/h.

As rajadas de vento — perturbações que ocorrem de forma rápida e repentina — tendem a alcançar valores entre 45km/h e 60 km/h em média. Confira a lista de cidades que podem ser atingidas aqui. Baixa Umidade Para este sábado, 7, o aviso da Funceme era de baixa umidade do ar, também com risco maior à área centro-sul, com valores que poderiam variar entre 15% e 30%.

Assim como a intensificação dos ventos, a condição, resultado das altas temperaturas, é típica desta época do ano. Em setembro, as taxas de umidade já registraram 13% e 14% em Iguatu e Morada Nova, respectivamente. "Para a OMS, a umidade relativa do ar ideal é quando o índice está entre 50% e 80%", alerta a Fundação. Indicação é consumir água, principalmente crianças e idosos. Informações e assistência A recomendação para quem quer obter mais informações ou assistência é buscar a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)