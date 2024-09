Projeto Virando o Jogo certifica mais de 460 jovens para mercado de trabalho

Projeto Virando o Jogo encerra edição especial e certifica mais de 460 jovens em Fortaleza Crédito: Reprodução/ Ethel de Paula

Cerca de 460 jovens receberam, na tarde desta terça-feira, 3, o certificado de qualificação profissional do Projeto Virando o Jogo. A iniciativa resulta de uma parceria entre a Secretaria da Proteção Social do Estado (SPS) e o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (Previo). Dentre os cursos ofertados estão assistente administrativo, manicure, cuidador de idosos, maquiador, montador e reparador de computador, eletricista e instalador, e web design. Atualmente, o Programa está presente nas cidades de Sobral, Fortaleza, Maranguape, Caucaia e Maracanaú. Na próxima edição, serão contemplados os municípios de Itapipoca, Iguatu, Quixadá, Juazeiro do Norte e Crato.

O Virando o Jogo existe desde 2019 e está voltado a jovens que estão inseridos na geração “nem nem”, que nem estudam e nem trabalham. Também contempla jovens que residem em territórios conflagrados. Dayse Rodrigues, de 36 anos, foi aluna do curso de cuidador de idosos e relata que conheceu o Projeto por meio do filho, que adquiriu o certificado de eletricista na penúltima edição. Ela afirma que os frutos da formação foram colhidos antes mesmo do encerramento do período letivo. “Antes de terminar eu já fui procurada porque muitos idosos precisam de cuidados. Devido ao curso eu já fiquei conhecida, o pessoal sempre me liga e fico acompanhando. Já fui para o Hospital da Mulher e para o Gonzaguinha da Barra, sempre me contratam”, comemora.

Os participantes do Projeto recebem um auxílio financeiro, disponibilizado mensalmente, bem como vale- transporte e alimentação. Por meio da parceria com a SPS, os jovens passaram a receber, também, o vale gás. A coordenadora geral do Projeto Virando o Jogo, Ravena Bezerra, explica que a iniciativa é custeada pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) e que esta 6ª edição ocorreu em parceria com o projeto Crescendo Juntos, também da Secretaria de Proteção Social (SPS). “Aqui, no Projeto, temos jovens que cumprem medida socioeducativa, que já passaram pelo Sistema Prisional e que já tiveram envolvimento ou sofreram violência”, explica.

Além de atender os jovens do Virando o Jogo, esta etapa permitiu a ampliação do número de vagas para atender, também, a família desses jovens. “Essa última edição foi especial. Conseguimos abrir vagas e tivemos turmas de cuidador de idosos e manicure para os familiares dos jovens”, especifica.



Dayse Rodrigues, 36, recebeu o certificado de cuidadora de idosos por meio do Projeto Virando o Jogo Crédito: Luíza Vieira/ Especial para O POVO Parcerias com instituições Conforme o secretário executivo de Proteção Social, Paulo Guedes, o Projeto Virando o Jogo tem parceria com empresas do Estado do Ceará. Dentre as instituições, ele destaca que o Senac, Senai e Sesi atuam na linha de frente no que se refere à capacitação dos jovens.