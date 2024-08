Governo do Ceará anuncia criação de núcleo de combate à violência política de gênero

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e a vice-governadora, Jade Romero (MDB), anunciaram nesta segunda-feira, 26, a criação do Núcleo Especializado de Atendimento e Enfrentamento à Violência Política de Gênero dentro da Polícia Civil. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e das Mulheres.

O anúncio foi feito durante a abertura do Seminário 18 Anos de Lei Maria da Penha – Avanços e Desafios, no Palácio da Abolição com a presença da ativista cearense Maria da Penha. A vice-governadora destacou a criação de uma pasta em um momento de disputa eleitoral e agradeceu a outros membros do Governo do Ceará pelo trabalho na criação do núcleo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Nós sabemos que nesse período eleitoral, infelizmente, a prática da violência política de gênero tem sido uma recorrente e a nossa Polícia Civil, aí eu agradeço aqui ao nosso secretário de Segurança Pública (Roberto Sá), ao delegado geral, dr. Márcio Gutiérrez que de pronto aceitaram", disse.