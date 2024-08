Governo do Ceará inaugura Vila Social no bairro Messejana

Equipamento, terceiro do tipo a ser entregue em 2024, conta com espaços como areninha, ginásio poliesportivo e área para aula de ritmos voltada a terceira idade

O Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), inaugurou na noite desta quarta-feira, 31, a nova Vila Social no bairro Messejana, em Fortaleza. Equipamento, terceiro do tipo a ser entregue em 2024, conta com espaços como areninha, ginásio poliesportivo e área para aula de ritmos voltada a terceira idade.

As Vilas Sociais são coordenadas pela Secretaria da Proteção Social (SPS), com apoio das secretarias do Esporte (Sesporte) e da Juventude (Sejuv). Onélia Santana, titular da SPS, esteve presente no evento e falou sobre a importância de locais desse porte para o desenvolvimento dos cearenses e do Estado.

"(A vila) é garantia de direitos da criança, do adolescente, do adulto, do idoso (...) Aqui é um espaço de convivência, de desenvolvimento, de oportunidade", destacou a secretária.