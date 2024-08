Governo entrega 59 viaturas em reforço às forças de segurança do Estado

Nesta sexta-feira, 16, 59 novas viaturas foram entregues às forças de segurança do Ceará. Serão 12 veículos para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), 36 para a Polícia Militar do Ceará (PMCE), três para a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), seis para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e dois à Assessoria Biopsicossocial da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (ABIPS/SSPDS).

Evento de entrega aconteceu na Praça Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, e contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), do titular da SSPDS, Roberto de Sá, e demais titulares das instituições que compõem a segurança estadual. Solenidade contou ainda com a participação do pároco da Igreja de Fátima, padre Ivan, que abençoou os veículos.

Segundo o governador, novas medidas de segurança pública estão sendo preparadas para o Estado e deverão ser anunciadas nos próximos dias. “O importante é que estamos atuando de maneira integrada com todas as nossas forças de segurança, buscando um trabalho mais aproximado da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). E buscando interagir com mais intensidade com o Ministério Público e Judiciário”, afirma Elmano.