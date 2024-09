Contingenciamento na Educação: Camilo garante que obras e políticas no Ceará não serão afetadas

Construção de escolas, institutos federais e novos campi de universidades públicas estão nos planos do MEC

O ministro da educação Camilo Santana (PT) afirmou que o contingenciamento de mais de R$ 1,28 bilhão nas verbas do ministério não afetará as políticas e obras em curso no Ceará. O bloqueio de verbas foi realizado pelo governo federal para cumprir metas fiscais.

Em entrevista ao O POVO News, o ministro declarou que os recursos para obras do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) que serão investidos no Estado não serão contingenciados.

Está prevista a construção de 55 novas Escolas de Tempo Integral, 78 novas creches e a compra de 113 ônibus no Ceará. Para isso, é preciso um aporte de aproximadamente R$ 780 milhões.