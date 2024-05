Licitação para construção da 1ª etapa do ITA no Ceará é aberta pelo Governo do Estado

Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA. Foto para o manual de profissoes da Forca Aerea Brasileira. Foto: Instituto Tecnológico de Aeronáutica Crédito: Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Foi aberta nesta quarta-feira, 8, a licitação para a escolha da empresa que será responsável pelo projeto de construção da 1ª etapa do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará. A licitação foi aberta pelo Governo do Estado e o projeto deve ocorrer por meio de parceria com o Governo Federal. A questão foi um dos temas abordados pelo governador Elmano de Freitas em live realizada pelas redes sociais nesta quarta-feira, 8. “Para nós é um orgulho que o Governo Federal tenha confiado a nós a construção desses alojamentos. A chegada do ITA ao Ceará é mudança de padrão de pesquisa e investimento por aqui. É algo que irá mudar o perfil do nosso estado”, destacou o governador. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Está estimado para ser gasto na obra cerca de R$ 89,5 milhões que vai ser repassado pelo Governo Federal. Os resursos vão ser gastos na elaboração de projetos básicos e executivos, e na construção de um bloco de alojamentos e um bloco com dois módulos de salas de aula.